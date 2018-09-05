Дальний Восток атаковали сразу два циклона

С началом сентября на Дальнем Востоке резко испортилась погода. В регион пришло сразу два мощных циклона. Один из них смещается с территории Китая , второй — со стороны Японии

Как сообщает «Гисметео», 5 и 6 сентября штормовая погода кроме Приморья накроет Хабаровский край, ЕАО, Амурскую и Сахалинскую области. Синоптики прогнозируют здесь сильные дожди, усиления ветра до 25 — 30 метров в секунду. Кроме того вероятна опасность паводков. При этом температура будет держаться в пределах +15…+20 градусов.

Специалисты обещают, что улучшение погоды начнется после 7 сентября.

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