Мощный торнадо в Мичигане сняли на видео

Высота вихря, сносившего все на своем пути, превысила 90 метров, а скорость ветра достигала 120 километров в час.

Мощный торнадо прошел в американском Мичигане. Как сообщили власти округа Каламазу, высота вихря превысила 90 метров, а скорость ветра достигала 120 километров в час.

По официальным данным, в результате стихии пострадавших нет, однако повреждения получили несколько домов, на один из которых упало дерево. У многих деревьев сломаны ветки.

Природное явление жителям штата удалось снять на видео. На кадрах запечатлено гигантское серое облако, которое сносит все на своем пути. По данным местной метеорологической службы, торнадо прошел расстояние около мили (1,6 км) и длился две минуты.