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Возобновилось нарушенное тайфуном морское сообщение с Сахалином
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Возобновилось нарушенное тайфуном морское сообщение с Сахалином 

Российская Газета + ещё 17 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Паромная переправа Ванино-Холмск была закрыта из-за шторма в Татарском проливе, вызванного тайфуном «Джеби». С 6 сентября морское сообщение с материком возобновилось.
Как сообщает пресс-служба ТЭК «Дальтранссервис», первым в сторону островного порта отравился грузовой дизель-электроход «Сахалин-10». Почти сразу вслед за ним из Ванино в Холмск вышли еще два парома. Все три морских судна прибудут в пункт назначения 7 сентября и в пятницу отправятся обратно к материку.
В этот же день возобновится морское сообщение с Японией по маршруту Вакканай-Корсаков-Вакканай. В 8:30 по местному времени катамаран «Пингвин-32» выйдет из Вакканая, а уже в 17:00 отчалит из порта Корсаков.
Напомним, тропический тайфун «Джеби», пришедший из Японии, обрушился на Сахалин 5 сентября. Ураганной силы ветер нарушил электроснабжение населенных пунктов, остановил железнодорожное, авиа— и морское сообщение.
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