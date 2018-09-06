Возобновилось нарушенное тайфуном морское сообщение с Сахалином

Паромная переправа Ванино-Холмск была закрыта из-за шторма в Татарском проливе, вызванного тайфуном «Джеби». С 6 сентября морское сообщение с материком возобновилось.

Как сообщает пресс-служба ТЭК «Дальтранссервис», первым в сторону островного порта отравился грузовой дизель-электроход «Сахалин-10». Почти сразу вслед за ним из Ванино в Холмск вышли еще два парома. Все три морских судна прибудут в пункт назначения 7 сентября и в пятницу отправятся обратно к материку.

В этот же день возобновится морское сообщение с Японией по маршруту Вакканай-Корсаков-Вакканай. В 8:30 по местному времени катамаран «Пингвин-32» выйдет из Вакканая, а уже в 17:00 отчалит из порта Корсаков.

Напомним, тропический тайфун «Джеби», пришедший из Японии, обрушился на Сахалин 5 сентября. Ураганной силы ветер нарушил электроснабжение населенных пунктов, остановил железнодорожное, авиа— и морское сообщение.