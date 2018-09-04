Циклон нарушил работу паромной переправы Ванино — Холмск

Паромная переправа Ванино Холмск , связывающая Сахалин с материком, закрылась во вторник из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщил во вторник диспетчер паромного комплекса ванинского порта в Хабаровском крае.

«Переправа Ванино — Холмск закрылась из-за непогоды ориентировочно до 6 сентября. Сейчас в порт с Сахалина придут два парома,

будут пережидать циклон здесь. В порту также уже находится еще один паром», — сказал диспетчер.

Погоду в Хабаровском крае испортил тайфун Jebi. По данным синоптиков, 4-6 сентября в ряде районов региона пройдут сильные ливни, ветер усилится до 18-23 м/с, а на побережье — до 25-30 м/с.