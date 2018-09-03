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Первый снег выпал в трех районах на севере Якутии
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Первый снег выпал в трех районах на севере Якутии 

ТАСС + ещё 2 41 минуту назад
Фото: ТАСС
ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Мокрый снег с дождем выпал в трех районах Якутии, сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре. Жители Якутии в понедельник поделились в соцсетях фотографиями первого в этом году снега.
"Мокрый снег с дождем выпал в Оленекском, Усть-Янском и Мирнинском районах. В ближайшие сутки на севере Якутии продолжится похолодание с отрицательными температурами в ночное время, сильным ветром и мокрым снегом", — сообщили в управлении, отметив, что это явление нормально для начала сентября.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон начался в 12 из 13 арктических и северных районов Якутии. Северные поселки обеспечены необходимым запасом топлива и продуктов питания, несмотря на сложности, связанные с прохождением северного завоза из-за низких уровней воды на реке Яна, сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики региона.
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