Первый снег выпал в трех районах на севере Якутии

ЯКУТСК , 3 сентября. / ТАСС /. Мокрый снег с дождем выпал в трех районах Якутии , сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре. Жители Якутии в понедельник поделились в соцсетях фотографиями первого в этом году снега.

"Мокрый снег с дождем выпал в Оленекском, Усть-Янском и Мирнинском районах. В ближайшие сутки на севере Якутии продолжится похолодание с отрицательными температурами в ночное время, сильным ветром и мокрым снегом", — сообщили в управлении, отметив, что это явление нормально для начала сентября.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон начался в 12 из 13 арктических и северных районов Якутии. Северные поселки обеспечены необходимым запасом топлива и продуктов питания, несмотря на сложности, связанные с прохождением северного завоза из-за низких уровней воды на реке Яна, сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики региона.