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В результате стрельбы в США пострадали семь подростков
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В результате стрельбы в США пострадали семь подростков 

ТВ Центр 57 минут назад
Фото: ТВ Центр
Как передает Fox News, в американском городе Бирмингем, штат Алабама, произошла стрельба. Об этом пишет "Газета.ру".
Инцидент имел место в ночь со 2 на 3 сентября. Стреляли около заведения WorkPlay, где была вечеринка. Согласно предварительной информации, пострадали по меньшей мере семь подростков. Подробности произошедшего уточняются, информации о личности стрелявшего пока нет.
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы был эвакуирован один из торговых центров Торонто. Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция ищет злоумышленников, по предварительным данным, их как минимум двое.
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