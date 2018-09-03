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СМИ: в американском Бирмингеме в результате стрельбы пострадали подростки
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СМИ: в американском Бирмингеме в результате стрельбы пострадали подростки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: TAMI CHAPPELL/REUTERS
В американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой были ранены по меньшей мере семь подростков. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что инцидент произошел ночью со 2 на 3 сентября в Бирмингеме. Стрельба произошла около музыкального заведения WorkPlay, в котором была вечеринка.
Согласно имеющейся информации, в результате инцидента пострадали несколько молодых людей.
Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико агенты Федерального бюро расследований арестовали группу из пяти человек, которых подозревают в подготовке нападений на школы в США.
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