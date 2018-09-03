СМИ: в американском Бирмингеме в результате стрельбы пострадали подростки

В американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой были ранены по меньшей мере семь подростков. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел ночью со 2 на 3 сентября в Бирмингеме. Стрельба произошла около музыкального заведения WorkPlay, в котором была вечеринка.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента пострадали несколько молодых людей.