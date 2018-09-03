СМИ сообщили об обнаружении трех тел погибших на месте крушения Ми-8

На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трех погибших пилотов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что вертолет разрушился при ударе об землю. Всего на борту находились три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, начато расследование.

Ми-8 авиакомпании «Ангара», проводивший геологическую разведку, пропал в Иркутской области утром 2 сентября. Место крушения было найдено в Казачинско-Ленском районе. Подробности случившегося в настоящее время устанавливаются, на месте работают спасатели.