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СМИ сообщили об обнаружении трех тел погибших на месте крушения Ми-8
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СМИ сообщили об обнаружении трех тел погибших на месте крушения Ми-8 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трех погибших пилотов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что вертолет разрушился при ударе об землю. Всего на борту находились три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, начато расследование.
Ми-8 авиакомпании «Ангара», проводивший геологическую разведку, пропал в Иркутской области утром 2 сентября. Место крушения было найдено в Казачинско-Ленском районе. Подробности случившегося в настоящее время устанавливаются, на месте работают спасатели.
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