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В Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне
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В Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: RT на русском
Как заявила начальник регионального гидрометцентра Светлана Агеева, влияние на территорию циклон начнёт оказывать уже 4 сентября.
Сильный дождь и дождь прогнозируются в южных районах. Также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.
«Затем 5 и 6 сентября зона его активности сместится на центральные и северные районы. Порывы ветра составят 18-23 м/с, на побережье возможно и до 25-30 м/с, плюс сильные осадки», — цитирует Агееву ИА «Хабаровский край».
Температура воздуха в Хабаровске в дневное время составит +18…+20 °C, на остальной территории региона — +17…+22 °C.
В июле URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.
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