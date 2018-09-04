В Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне

Как заявила начальник регионального гидрометцентра Светлана Агеева , влияние на территорию циклон начнёт оказывать уже 4 сентября.

Сильный дождь и дождь прогнозируются в южных районах. Также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

«Затем 5 и 6 сентября зона его активности сместится на центральные и северные районы. Порывы ветра составят 18-23 м/с, на побережье возможно и до 25-30 м/с, плюс сильные осадки», — цитирует Агееву ИА «Хабаровский край».

Температура воздуха в Хабаровске в дневное время составит +18…+20 °C, на остальной территории региона — +17…+22 °C.

В июле URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.