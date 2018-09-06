Ещё
В Хабаровском крае без света из-за тайфуна остались 17 населенных пунктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой

В Хабаровском крае без света из-за тайфуна остались 17 населенных пунктов 

Газета.Ru + ещё 44 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в результате тайфуна «Джеби» без электроснабжения остались 17 населенных пунктов, передает РИА «Новости».
"По состоянию на 07.00 (00.00 мск) 6 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов в шести районах: Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском. Аварийными бригадами электросетей оперативно ведутся работы по устранению нарушений на линиях электропередачи", — сообщили в МЧС.
Отмечается, что в результате произошедшего автодорожное и железнодорожное сообщение нарушены не были. Сообщается также, что циклон смещается в сторону Охотского моря, в течение дня ожидается усиление ветра до 25-30 м/с.
Газета.Ru: последние новости
Число пострадавших при землетрясении на Хоккайдо возросло до 125 Число пострадавших от землетрясения на Хоккайдо превысило 100 человек В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой272
Скрипалей отравили британцы248
Самойлова эмигрирует из России815
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой795
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму306
Видео
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение