Тайфун оставил без света более 15 тыс. человек на побережье Хабаровского края 

Более 15 тысяч человек остались без электроснабжения в Совгаванском районе Хабаровского края, где бушует тайфун «Джеби». В регионе со вторника идут ливни, порывы ветра достигают 23 метров в секунду. В городе Советская Гавань сегодня ветром сорвало часть кровли со здания школы, пострадала 12-летняя девочка, она госпитализирована с переломом ноги. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственным за предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий.