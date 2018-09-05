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Тайфун оставил без света более 15 тыс. человек на побережье Хабаровского края
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Тайфун оставил без света более 15 тыс. человек на побережье Хабаровского края 

Авторадио + ещё 40 17 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Более 15 тысяч человек остались без электроснабжения в Совгаванском районе Хабаровского края, где бушует тайфун «Джеби». В регионе со вторника идут ливни, порывы ветра достигают 23 метров в секунду. В городе Советская Гавань сегодня ветром сорвало часть кровли со здания школы, пострадала 12-летняя девочка, она госпитализирована с переломом ноги. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственным за предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий.
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