Тайфун «Джеби» принесет в Хабаровский край ливни

"В связи с выходом 4 сентября в Японское море тайфуна Jebi и дальнейшего его смещения на север Хабаровского края, 4-6 сентября на территории региона ожидаются сильные, местами очень сильные дожди", — говорится в сообщении.

4 сентября пройдут на юге края: в Бикинском, Вяземском, Хабаровском и Нанайском районах, в районе имени Лазо и в Хабаровске. Ветер по долинам рек усилится до 18-23 м/с. В среду и четверг сильные дожди накроют центральную часть северных районов, в частности Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский, Ульчский, Николаевский. Ветер на побережье может усилится до 25-30 м/с.

Из-за непогоды в регионе могут возникнуть аварии на ЛЭП, на объектах ЖКХ и энергетики. Не исключено подтопление улиц в городах и поселках, подвалов жилых домов в низинах у рек и ручьев.

Тайфун Jebi, а также смещающийся с территории Китая циклон, также испортит погоду в Приморье. Там, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, ветер, на море волны до 6 метров.