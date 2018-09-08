Пять населенных пунктов Хабаровского края остались без света

Энергетики и спасатели продолжили ликвидацию последствий циклона в Хабаровском крае . Еще пять населенных пунктов двух районов края остаются без электроснабжения. Некоторые села остались под водой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровскому краю, передает телеканал «360».

Пять населенных пунктов в Ульчском и Советско-Гаванском районах ждут восстановления электричества.

Энергетики, спасатели и работники ЖКХ продолжили убирать поваленные деревья с улиц и дорог Советско-Гаванского района, где объявили режим ЧС. Оперативная группа краевого ГУ МЧС РФ прибыла в район для оценки последствий стихии. Шквалистый ветер снес там кровли со школы и детсада, а в поселке Заветы Ильича — со здания сельской администрации. Кровля частично разрушилась на больнице поселка Лазарев.

Еще 10 спасателей с лодкой на автомобилях высокой проходимости прибыли в район имени Лазо для помощи населению. Там дожди подтопили низкопойменные территории, некоторые участки и огороды сел Катен, Гвасюги, Солонцовый и Среднехорский.

Уровень воды в краевых реках колеблется. На юге он поднялся незначительно. Неблагоприятных отметок 0,7-1,8 метра достигнет уровень реки Подхоренок в результате паводка в Вяземском районе.

Порядка 500 человек и свыше 90 единиц техники работают в крае над ликвидацией последствий тайфуна.