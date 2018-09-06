Электроснабжение вернули в большинство обесточенных хабаровских поселков

Хабаровский край находится под властью тайфуна «Джеби» со вторника, в регионе идут ливни, отмечаются порывы ветра более 20 метров в секунду. Электроснабжение было нарушено в 17 населенных пунктах, в наиболее пострадавшем Советско-Гаванском районе введен режим ЧС. Два человека получили травмы.

"По состоянию на 16.00 (9.00 мск) четверга, ремонтные бригады электросетей продолжают работы по восстановлению электроснабжения в оставшихся семи населенных пунктах в трех районах Хабаровского края: Советско-Гаванском, Ульчском и Солнечном. На данный момент задействовано 56 бригад энергетиков общей численностью 350 человек и 28 единиц техники", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Советско-Гаванском районе продолжаются работы по расчистке улиц и проездов от поваленных деревьев и повреждённых конструкций. Для оказания помощи в район прибыли спасатели из Хабаровска. Для оценки обстановки в Советско-Гаванском районе находится оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

По уточнённым данным МЧС, ветер повредил кровли зданий в трех населенных пунктах. Так, в городе Советская Гавань частично сорвано покрытие с крыши школы и детского сада. В поселке Заветы Ильича кровлю сорвало со здания администрации поселка. В поселке Лазарев Николаевского района частично нарушено покрытие крыши участковой больницы.