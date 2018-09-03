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Возле разрушенного самолета Ми-8 нашли тела трех человек
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Возле разрушенного самолета Ми-8 нашли тела трех человек 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Сибирском региональном центре МЧС России проинформировали, что около вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Иркутской области, были найдены тела трех человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, вертолет Ми-8 пропал 2 сентября. Вертолет выполнял геологическую разведку в Иркутской области, но в назначенное время экипаж не вышел на связь.
По словам представителя МЧС, спасатели по спутниковой связи заявили об обнаружении трех тел около упавшего самолета.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, который пропал 2 сентября, был найден в разрушенном состоянии.
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