К поискам пропавшего в Иркутской области вертолета подключилось МЧС

Ми-8 МЧС России начал поиск пропавшего 2 сентября частного вертолета в 500 км от Иркутска . В воскресенье поисками занимались два воздушных судна Росавиации . Положительного результата наблюдение с воздуха не принесло.

«Один из наших вертолётов находится на постоянном дежурстве в Иркутске. С сегодняшнего дня он будет задействован в поиске в помощь другим авиационным силам. На борту вертолёта спасатели с необходимым снаряжением, чтобы в случае необходимости можно было осуществить десантирование специалистов в сложных условиях гористой местности», — сообщил начальник отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России полковник Сергей Зубов

Кроме вертолета МЧС в поисках участвуют еще четыре воздушных судна, в том числе один самолет.

Спасатели предполагают, что пропавший вертолет мог отклонить от курса, и намерены расширить зону поисков, так как наблюдение с воздуха по предполагавшемуся маршруту вертолета результатов не дало.

Ранее «СП» писала, что Ми-8 с тремя членами экипажа на борту вылетел из Усть-Кута в Казаченско-Ленинский район Иркутской области 2 сентября. В назначенное время экипаж не вышел на связь.

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