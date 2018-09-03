В Красноярский край идут грозы и усиление ветра

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Красноярском крае . По информации Среднесибирского метеоцентра, в понедельник, 3 сентября, в Красноярске переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный 3-8м/с, порывы до 15м/с. Температура воздуха днем 17-19 градусов.

На юге центральных районов и в южных районах Красноярского края 3 сентября днем ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра при грозах 15-17м/с, в южных районах местами до 23м/с. Ночью и утром местами туманы с видимостью менее километра.

Добавим, что на этой неделе в Красноярск придет осень. До среды не выше 17 градусов тепла, пасмурно и дожди. Четверг и пятницу пока обещают солнечными — в последний рабочий день на неделе до 22 со знаком плюс. Однако в выходные снова похолодает и пойдут дожди.