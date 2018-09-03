Тайфун «Джеби» принесет в Приморье ураганный ветер и волны до 6 м

ВЛАДИВОСТОК , 3 сентября. / ТАСС /. Приморский гидрометцентр предупредил о неблагоприятной для края траектории тайфуна «Джеби», который принесет ураганный ветер и волнение на море до 6 м. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Тайфун «Джеби» завтра перевалит остров Хонсю, выйдет в Японское море и, подчиняясь циркуляции циклона, будет следовать вдоль Татарского пролива, в северном направлении. При этом в восточной части [ Приморского края ] будет наблюдаться букет опасных явлений: очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, штормовой нагон и подпор малых рек с моря, опасное волнение до шести метров", — цитирует пресс-служба главу гидрометцентра Бориса Кубая

Во время прохождения тайфуна могут наблюдаться разливы рек с переливами автодорог и угрозой разрушения мостов. Водность одной из самых больших рек края — Уссури, по словам Кубая, уже сейчас высокая, а интенсивные дожди могут наблюдаться в ее верховьях. Не исключено, что опасные отметки уровней воды могут быть достигнуты в Чугуевском, Кировском и Лесозаводском районах.

"Постепенное ослабление и прекращение дождей будет осуществляться с юга на север, начиная с 5 сентября. К концу недели погода успокоится, а выходные, 8 и 9 сентября, будут солнечными и прохладными. Рекомендую всем подготовить осеннюю одежду", — отметил начальник Примгидромета.

По прогнозу с 3 по 5 сентября на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-45 мм, местами очень сильные — более 50 мм за 12 часов и менее. На юго-востоке и востоке края местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить 70-140 мм. Подъем уровней рек ожидается на 2-2,5 м.

На минувшей неделе Приморский край пережил сильный паводок, вызванный не прекращавшимися дождями, в пяти районах до сих пор действует режим ЧС. В прошедшие выходные большинство рек вернулись в русла. По информации пресс-службы администрации Приморья, в крае работают 53 оценочные комиссии, которые продолжают принимать от граждан заявления на компенсацию ущерба от стихии. Первая материальная помощь из краевого бюджета жителям начнет поступать уже в ближайшие дни.