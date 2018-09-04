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На Сахалине ожидают ураган и сильный дождь из-за тайфуна «Джеби»
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Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму

На Сахалине ожидают ураган и сильный дождь из-за тайфуна «Джеби» 

РИА Новости + ещё 3 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости. Тайфун «Джеби» принесет сильный дождь и ураган утром среды на Сахалин, сообщили РИА Новости во вторник в региональном управлении Росгидромета.
"Утром и днем среды на юге Сахалина ожидаются сильные осадки и южный ветер до 25-30 м/сек, порывами до ураганного 33-38 м/сек", — пояснили островные синоптики.
По информации регионального управления МЧС России, штормовое предупреждение объявлено на среду в 17 муниципальных образованиях Сахалина и Курил. «Джеби» обойдет стороной только Северо-Курильский район.
"В правительстве региона в среду состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участники совещания определили возникающие в связи с прохождением циклона риски, а органам власти и организациям были поставлены соответствующие задачи. Обстановка, связанная с прохождением тропического циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", — сообщили в пресс-службе правительства.
В школах Южно-Сахалинска в среду занятия первой смены сокращены до 13:30, добавили в пресс-службе мэрии.
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