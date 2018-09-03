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В Приморском крае ожидается сильнейшее наводнение
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В Приморском крае ожидается сильнейшее наводнение 

АиФ-Владивосток 5 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
Территорию Приморского края атаковал сильнейший циклон «Джеби».
По всей территории края, ночью, ожидается усиление влияния фронтального раздела, из-за чего ожидаются сильные ливневые дожди, которые приведут к наводнению в некоторых районах Приморья.
Во вторник по всей территории края ожидается дождливая погода, местами пройдут проливные дожди.
Отметим, особо опасная ситуация возможно в местах, находящихся поблизости горных рек. При большом количестве выпавших осадков, реки очень быстро выйдут из берегов, что неизбежно приведёт к подтоплению ближайших территорий.
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