В Приморском крае ожидается сильнейшее наводнение

По всей территории края, ночью, ожидается усиление влияния фронтального раздела, из-за чего ожидаются сильные ливневые дожди, которые приведут к наводнению в некоторых районах Приморья.

Во вторник по всей территории края ожидается дождливая погода, местами пройдут проливные дожди.

Отметим, особо опасная ситуация возможно в местах, находящихся поблизости горных рек. При большом количестве выпавших осадков, реки очень быстро выйдут из берегов, что неизбежно приведёт к подтоплению ближайших территорий.