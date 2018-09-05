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В Некоторых районах приморья ожидаются сильные дожди
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В Некоторых районах приморья ожидаются сильные дожди 

АиФ-Владивосток + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
За последние дни в Приморском крае прошли сильные дожди с количеством осадков до 15–45 мм. В отдельных районах края количество осадков достигло опасного значения 55–80 мм. Под влиянием интенсивных дождей на реках Приморского края вновь начался подъём уровня воды.
Сегодня в некоторых районах края ожидаются осадки, ливневые дожди пройдут на востоке и северо-востоке края. Температура воздуха в среднем составит +19 °С.
Во Владивостоке сегодня облачная погода, не исключён небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +19… +22 °С
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