В Некоторых районах приморья ожидаются сильные дожди

За последние дни в Приморском крае прошли сильные дожди с количеством осадков до 15–45 мм. В отдельных районах края количество осадков достигло опасного значения 55–80 мм. Под влиянием интенсивных дождей на реках Приморского края вновь начался подъём уровня воды.

Сегодня в некоторых районах края ожидаются осадки, ливневые дожди пройдут на востоке и северо-востоке края. Температура воздуха в среднем составит +19 °С.

Во Владивостоке сегодня облачная погода, не исключён небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +19… +22 °С