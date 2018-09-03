В Приморском крае сохраняется режим ЧС

На сегодняшний день в Приморском крае подтопленными остаются 11 населённых пунктов. Затопленных жилых домов не осталось, вода «стоит» лишь на придомовых территориях.

«», — сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Тяжёлая ситуация до сих пор сохраняется в Чугуевском районе. Здесь остаются подтопленными 75 придомовых территорий.

Отметим, В Приморском крае из-за сильных ливневых дождей ожидается подъем уровня воды до 2-2,5 метров в реках края. В отдельных районах возможны сильные паводки.