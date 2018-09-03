Ещё
В Приморском крае сохраняется режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморском крае сохраняется режим ЧС 

АиФ-Владивосток 5 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
На сегодняшний день в Приморском крае подтопленными остаются 11 населённых пунктов. Затопленных жилых домов не осталось, вода «стоит» лишь на придомовых территориях.
«», — сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Тяжёлая ситуация до сих пор сохраняется в Чугуевском районе. Здесь остаются подтопленными 75 придомовых территорий.
Отметим, В Приморском крае из-за сильных ливневых дождей ожидается подъем уровня воды до 2-2,5 метров в реках края. В отдельных районах возможны сильные паводки.
АиФ-Владивосток: последние новости
Владивосток частично «ушёл под воду» В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Джеби» В Приморье обнаружена шхуна-призрак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко224
Из поминок по Кобзону устроили праздник283
В московском метро жестоко убит полицейский152
В США оценили шансы Украины вернуть Крым234
Новый конфликт в Третьяковке18
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение