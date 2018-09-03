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Труп рыбака из КНДР нашли на побережье острова Рейнеке
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Труп рыбака из КНДР нашли на побережье острова Рейнеке 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Тело рыбака из Северной Кореи нашли на берегу острова Рейнеке Первомайского района Владивостока. Спасатели обещали забрать труп. Об этом сообщили «ВЛ Новости».
Местная жительница гуляла вечером по побережью одной из бухт Рейнеке. Там она нашла труп северокорейского рыбака, которого выбросило на сушу.
Женщина сообщила об этом в МЧС. Спасатели обещали забрать тело.
Ранее тело рыбака из Северной Кореи обнаружили на берегу в поселке Зарубино Хасанского района Приморья. Оно пролежало там три дня. Очевидцы сообщили, что спасатели осмотрели труп 30 августа, а на следующий день тело все еще лежало на побережье.
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