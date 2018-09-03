МЧС проверяет информацию о возгорании в воинской части на западе Москвы

Сотрудники МЧС проверяют информацию о возгорании в административном здании на западе столицы. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. «Поступила заявка о пожаре в административном здании по адресу: ул. Партизанская, д. 15, корп. 2. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения проводят разведку, к настоящему моменту признаков возгорания не обнаружено», — отметил собеседник агентства. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва» о том, что пожар произошел в воинской части. «Произошло возгорание на первом этаже трехэтажного кирпичного здания, пожарные проводят проверку», — уточнил источник.