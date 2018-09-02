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Сейсмологи сообщили о землетрясении около Алма‐Аты
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Сейсмологи сообщили о землетрясении около Алма‐Аты 

Газета.Ru 4 часа назад
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 31 августа в Казахстане, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция министерства образования и науки страны, передает телеканал «360».
Подземные толчки были зафиксированы в 15:21 по московскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 53 километрах на юго-восток от Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра: 43,00° северной широты, 77,51° восточной долготы. Глубина 15 километров", — указано в сообщении сейсмологов.
В столице страны толчки достигали силы в четыре балла. О пострадавших, равно как и о разрушениях, сообщений не поступало.
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