Сейсмологи сообщили о землетрясении около Алма‐Аты

Подземные толчки были зафиксированы в 15:21 по московскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 53 километрах на юго-восток от Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра: 43,00° северной широты, 77,51° восточной долготы. Глубина 15 километров", — указано в сообщении сейсмологов.

В столице страны толчки достигали силы в четыре балла. О пострадавших, равно как и о разрушениях, сообщений не поступало.