Куклачев рассказал о сверхъестественных способностях кошек

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв подтвердил, что пушистые питомцы обладают даром предчувствия и некоторыми другими умениями, передает НСН.

"Я считаю, что кошка, это животное, которое пришло к нам из космоса. Это единственное животное в мире, которое спит с нами. Собачку тоже можно, конечно, положить, но она псинкой воняет. Кошка же прежде чем лечь себя причесывает и вылизывает, чтобы не было никакого запаха. Кошка обладает очень сильным предчувствием.

Они могут предсказать землетрясения, я уверен, потому что нас спасали кошки. Они могут предсказать извержение вулкана, это доказано тоже. Не зря говорят, что кошку в дом пускают, потому что они могут изгонять, поглощать негативную, отрицательную энергию. Это тоже уже доказано учеными", — рассказал дрессировщик.