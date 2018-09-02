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В Тверской области в жилом доме произошел пожар, есть пострадавший
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В Тверской области в жилом доме произошел пожар, есть пострадавший 

Газета.Ru 5 часов назад
В Осташкове Тверской области произошел пожар в жилом доме по неустановленным причинам, передает «Инфореактор».
Об этом сообщают местные новостные порталы со ссылкой на СМИ.
Как стало известно, ЧП произошло 31 августа на Боинском переулке города Осташкова Тверской области. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 16:18 по местному времени.
На место происшествия были отправлены сотрудники пожарно-спасательной бригады.
Прибывшие на место специалисты выяснили, что огонь уничтожил практически весь дом, повредив кровлю, веранду и внутреннюю отделку по всей площади. В ЧП пострадал один человек.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
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