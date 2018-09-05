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Двое юных велосипедистов пострадали в ДТП в Нижегородской области
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Двое юных велосипедистов пострадали в ДТП в Нижегородской области 

АиФ Нижний Новгород + ещё 6 55 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Двое восьмилетних мальчиков 4 августа пострадали в результате ДТП в Балахнинском районе и в поселке Вача, сообщает нижегородское управление ГИБДД.
В 15:10 на улице Ленина в поселке Вача водитель автомобиля «УАЗ» сбил ребенка, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. Водитель доставил мальчика в больницу, врачи оказали ребенку помощь и отпустили домой. За рулем автомобиля был мужчина с водительским стажем 23 года.
В 16:50 в поселке Гидроторф Балахнинского района женщина-водитель (стаж 5 лет), управляя автомобилем «Лада Калина» сбила другого ребенка. Этот мальчик также ехал на велосипеде по краю проезжей части. Родители отвели сына в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
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