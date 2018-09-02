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Человек пострадал на реке в Нижегородской области
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Человек пострадал на реке в Нижегородской области 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Происшествие случилось в г. Бор, СНТ Колос. Пострадал человек.
Подробности уточняются.
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