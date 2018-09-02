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В филиппинском Исулане за три дня прогремели два взрыва
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В филиппинском Исулане за три дня прогремели два взрыва 

Вести.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
В филиппинском городе Исулан (провинция Султан-Кударат) за последние несколько дней прогремели два взрыва, погибли в общей сложности три человека.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, первый взрыв произошел в минувшую пятницу, 31 августа. По версии полиции, сработала бомба, закрепленная под мотоциклом, который был припаркован у рынка. Погибли по меньшей мере два человека, еще 36 получили ранения различной степени тяжести.
В воскресенье, 2 сентября, в одном из зданий города прогремел новый взрыв, погиб один человек, 14 пострадали. Исуланская полиция ведет расследование.
В конце июля взрыв прогремел в провинции Басилан на юге Филиппин, погибли не менее шести человек, в том числе ребенок. Тогда ответственность за атаку взяла на себя филиппинская джихадистская группировка «Абу Сайяф», присягнувшая на верность террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России).
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