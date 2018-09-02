На Ставропольской десять дней не убирают упавшее во время урагана дерево 

Дерево упало больше недели назад, но его до сих пор не убрали
Жители дома на улице Ставропольская, 1а жалуются на поваленное дерево, которое с 23 августа лежит посреди двора. Оно упало во время урагана, который обрушился на город 10 дней назад.
— У нас проходит ремонт фундамента дома. Когда дерево упало на него, спилили только макушку, чтобы не мешала ремонту. Из-за дерева две группы детей в садике гуляют на других площадках. Машинам не проехать из-за него, — рассказывает жительница дома Марина Ведерникова.
Упавшее дерево не только проломила забор ближайшего детского сада, но вырвало корнями плиты и опрокинуло беседку.
Дом на Ставропольская, 1а обслуживает управляющая компания «Евросервис». Там пояснили, почему так тянут с уборкой дерева.
— Это территория детского садика. Квартальный в курсе ситуации. Им уже внесли предупреждение. Сейчас детский сад ищет компанию, которая займется работами, — рассказали в диспетчерской управляющей компании.
Во время урагана, который обрушился на Тюмень 23 августа, затопило улицы в городе, а также повалило множество деревьев. Последствия стихии убирали в течение нескольких дней. Сильный ветер не только валил деревья, но и крыши. Гроза стала причиной взрыва на электростанции. На несколько часов без электричества остались поселки в Тюменском районе.