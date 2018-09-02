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На Ставропольской десять дней не убирают упавшее во время урагана дерево
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На Ставропольской десять дней не убирают упавшее во время урагана дерево 

72.ru 9 часов назад
Фото: 72.ru
Дерево упало больше недели назад, но его до сих пор не убрали
Жители дома на улице Ставропольская, 1а жалуются на поваленное дерево, которое с 23 августа лежит посреди двора. Оно упало во время урагана, который обрушился на город 10 дней назад.
— У нас проходит ремонт фундамента дома. Когда дерево упало на него, спилили только макушку, чтобы не мешала ремонту. Из-за дерева две группы детей в садике гуляют на других площадках. Машинам не проехать из-за него, — рассказывает жительница дома Марина Ведерникова.
Упавшее дерево не только проломила забор ближайшего детского сада, но вырвало корнями плиты и опрокинуло беседку.
Дом на Ставропольская, 1а обслуживает управляющая компания «Евросервис». Там пояснили, почему так тянут с уборкой дерева.
— Это территория детского садика. Квартальный в курсе ситуации. Им уже внесли предупреждение. Сейчас детский сад ищет компанию, которая займется работами, — рассказали в диспетчерской управляющей компании.
Во время урагана, который обрушился на Тюмень 23 августа, затопило улицы в городе, а также повалило множество деревьев. Последствия стихии убирали в течение нескольких дней. Сильный ветер не только валил деревья, но и крыши. Гроза стала причиной взрыва на электростанции. На несколько часов без электричества остались поселки в Тюменском районе.
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