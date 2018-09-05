В Японии тайфун «Джеби» убил 10 человек

На Японию обрушился самый мощный за последние четверть века тайфун «Джеби». Погибли 10 человек, несколько сотен пострадали. Это последние данные. Отменены 700 авиарейсов, без света остаются почти два миллиона человек. Людей буквально сносил ветром, на ногах устоять был практически невозможно. Порывы достигали 60 метров в секунду. Переворачивались даже грузовики. Очевидцы выкладывают в Интернет все новые кадры буйства стихии. Ураганный ветер вращал огромное колесо обозрения в парке развлечений.

Тайфун «Джеби» практически прошел западную часть Японии насквозь, и сегодня, по прогнозам синоптиков, достигнет Приморского края России. Но несколько ослабнет. Напомню, Дальний Восток еще не успел прийти в себя после предыдущего удара стихии. Сейчас там ликвидируют последствия наводнения. Из-за приближающегося тайфуна на юге Сахалина уже нарушено сообщение с материком: не работает паромная переправа.