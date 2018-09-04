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СМИ: более 550 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфуна
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СМИ: более 550 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфуна 

ТАСС + ещё 5 18 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Японские авиакомпании отменили по меньшей мере 570 внутренних рейсов из-за приближения мощного тайфуна Jebi к западному побережью страны. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.
Главным образом отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.
Jebi стал двадцать первым по счету тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По данным национального метеорологического управления Японии, в настоящее время скорость ветра в центральной части шторма составляет 45 м/с, а порывов — достигает 60 м/с. Побережья Японии он, как ожидается, достигнет в первой половине дня.
Синоптики прогнозируют, что на западе страны в течение суток может выпасть до 500 мм осадков. Кроме того, отмечается, что Jebi может стать самым сильным тайфуном за последние 25 лет, который пройдет через Японию.
В связи с приближением мощного тропического шторма при канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб по сбору информации, который будет координировать действия местных властей и спасательных служб.
За последние два месяца на Японию обрушились сразу несколько тайфунов. В начале июля из-за воздействия сильного тропического шторма «Прапирун» на западе страны погибли более 220 человек.
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