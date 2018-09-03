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Почти 270 авиарейсов отменили в Японии в связи с приближением тайфуна
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Почти 270 авиарейсов отменили в Японии в связи с приближением тайфуна 

Национальный Туристический Союз + ещё 1 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Во вторник на Японию обрушится тайфун «Джеби», который стал самой мощной угрозой стихии для островитян за последние 25 лет, сообщает новостной канал РИА. Тайфун в настоящее время бушует на 320 километров южнее префектуры Кагосима.
Тайфун «Джеби» продвигается со скоростью 20 километров в час, порывы ветра в эпицентре достигают 60 метров в секунду. Синоптики предупреждают жителей прибрежных районов Японии о возможности возникновения волн высотой до 12 метров. Власти призывают население внимательно слушать прогноз погоды, а морякам воздержаться от выхода в акватории.
В связи с приближающимся тайфуном отменено 268 рейсов, а также сделаны необходимые изменения в расписании следования железнодорожных поездов.
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