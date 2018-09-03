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Под Сызранью спасатели эвакуировали на берег отдыхающих с заглохшей на Волге лодке
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Под Сызранью спасатели эвакуировали на берег отдыхающих с заглохшей на Волге лодке
Волга Ньюс
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ещё 1
2 часа назад
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Фото:
САРАТОВ24
В воскресенье, 2 сентября, в 21:02 в районе острова Муравьиный на р. Волга заглох мотор у лодки, в которой находилось три человека.
На вызов прибыли строе спасателей и одна единица техники. Пострадавшие были благополучно эвакуированы на берег.
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