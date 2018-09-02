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Кандидат в губернаторы МО Лилия Белова встретилась с жителями села Остров
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Кандидат в губернаторы МО Лилия Белова встретилась с жителями села Остров 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Кандидат на пост губернатора Московской области Лилия Белова встретилась с жителями села Остров (Ленинский район). Подробнее — в сюжете «360».
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