Названо имя сотрудника сочинского аэропорта, погибшего при возгорании самолета

Краснодар . 2 сентября — Новая Кубань. Жуткие события разворачивались в сочинском аэропорту вчера утром. При посадке загорелся самолет.

Экстренная эвакуация пассажиров и членов экипажа была начата максимально оперативно ещё до пребытия спасателей.

Одним из первых на месте оказался руководитель комплексной смены аэропорта Владими Бегиян. Он самоотверженно спасал жизни людей. Во время проведения экстренной эвакуации у мужчины не выдержало сердце. Он скончался в результате случившегося приступа.

Руководство международного аэропорта Сочи уже сделало заявление о том, что семье будет выплачена денежная компенсация.