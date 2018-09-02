Ещё
Названо имя сотрудника сочинского аэропорта, погибшего при возгорании самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии

Названо имя сотрудника сочинского аэропорта, погибшего при возгорании самолета 

Новая Кубань 38 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 сентября — Новая Кубань. Жуткие события разворачивались в сочинском аэропорту вчера утром. При посадке загорелся самолет.
Экстренная эвакуация пассажиров и членов экипажа была начата максимально оперативно ещё до пребытия спасателей.
Одним из первых на месте оказался руководитель комплексной смены аэропорта Владими Бегиян. Он самоотверженно спасал жизни людей. Во время проведения экстренной эвакуации у мужчины не выдержало сердце. Он скончался в результате случившегося приступа.
Руководство международного аэропорта Сочи уже сделало заявление о том, что семье будет выплачена денежная компенсация.
Новая Кубань: последние новости
В Краснодаре горят двухэтажный дом и пристройка В последние августовские дни в Краснодарском крае ожидается жара Крупный пожар в частном доме произошел ночью в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко499
Заикался и оправдывался. Пранкер о звонке Полтораку76
Граждане Грузии рассказали об отношении к России42
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии10
Эрдоган предложил покончить с долларом165
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение