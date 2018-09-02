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28 человек погибли от лептоспироза в индийском штате Керала
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28 человек погибли от лептоспироза в индийском штате Керала 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Нью-Дели, 2 сентября /Синьхуа/ — Управление здравоохранения индийского штата Керала предупреждает жителей об опасности распространения лептоспироза. По официальным данным, за минувший месяц эпидемия уже унесла жизни 28 человек. Причиной стали крупнейшие за последнее столетие наводнения, которые с августа накрыли этот регион на юге Индии.
Как сообщили индийские СМИ со ссылкой на источники в медицинской администрации, лишь за последние несколько дней в штате Керала были зарегистрированы по меньшей мере 300 подозрений на заражение лептоспирозом.
Чиновники рекомендуют жителям незамедлительно обращаться к врачам после появления таких симптомов, как повышенная температура и боль в мышцах и недомогание. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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