В Сормовском районе произошел пожар

В Сормовском районе произошел пожарПо сообщениям из соцсетей, этой ночью в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар. Ночью сгорели сараи на ул. Вождей Революции, 14 Пожар ликвидирован, проходит проверка. Видео