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МЧС предупреждает: на Оренбуржье надвигается гроза
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МЧС предупреждает: на Оренбуржье надвигается гроза 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
На сайте ГУ МЧС России по Оренбургской области появилось предупреждение о неблагоприятном погодном явлении. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября местами по области ожидается гроза.
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