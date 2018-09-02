В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновения лодок

Ранее сообщалось об одном пропавшем и 13 раненых.

По данным агентства, на борту двух лодок находились 16 человек. После столкновения десять из них были доставлены в больницу, состояние одного их пассажиров на момент госпитализации оценивалось как критическое. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Две лодки столкнулись в субботу около 20.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) недалеко от зоны отдыха. Инцидент произошел после заката, что усложнило работу спасателей.