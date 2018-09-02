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В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновения лодок
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В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновения лодок 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Число пропавших без вести после столкновения двух частных лодок на реке Колорадо на юго-востоке американского штата Калифорния возросло до четырех, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось об одном пропавшем и 13 раненых.
По данным агентства, на борту двух лодок находились 16 человек. После столкновения десять из них были доставлены в больницу, состояние одного их пассажиров на момент госпитализации оценивалось как критическое. Еще четверо числятся пропавшими без вести.
Две лодки столкнулись в субботу около 20.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) недалеко от зоны отдыха. Инцидент произошел после заката, что усложнило работу спасателей.
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