В Калифорнии при столкновении двух лодок пострадали 10 человек

В американском штате Калифорния в результате столкновения двух лодок на реке Колорадо пострадали 10 человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, после столкновения четыре человека числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, в момент аварии на борту двух лодок находились 16 человек.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури из-за опрокидывания лодки погибли 13 человек.

Как отмечалось, при крушении также пострадали семь человек.