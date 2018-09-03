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В Калифорнии при столкновении двух лодок пострадали 10 человек
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В Калифорнии при столкновении двух лодок пострадали 10 человек 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
В американском штате Калифорния в результате столкновения двух лодок на реке Колорадо пострадали 10 человек. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, после столкновения четыре человека числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, в момент аварии на борту двух лодок находились 16 человек.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури из-за опрокидывания лодки погибли 13 человек.
Как отмечалось, при крушении также пострадали семь человек.
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