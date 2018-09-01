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«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после инцидента с самолётом в Сочи
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«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после инцидента с самолётом в Сочи 

RT на русском + ещё 33 14 часов назад
Фото: Кубанские Новости
Авиакомпания «ЮТэйр» выплатит компенсации всем пассажирам самолёта, который совершил аварийную посадку в Сочи. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций», — говорится в сообщении.
Как отмечается, представителями компании был развёрнут в аэропорту экстренный штаб для пассажиров с горячей едой и напитками на время ожидания багажа.
«В 14:10 по московскому времени все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу», — добавляется в сообщении.
1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.
Племянница погибшего во время ЧП с самолётом сотрудника сочинского аэропорта Александра Бегиян рассказала Пятому каналу о своём дяде.
Подробнее об инциденте с самолётом — в материале RT.
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