Ещё
Аэропорт в Сочи выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко

Аэропорт в Сочи выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника 

РИА Новости + ещё 37 57 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи выплатит денежную сумму семье руководителя комплексной смены аэропорта Владимира Бегияна, который скончался при ЧП с самолетом, сообщила пресс-служба аэропорта.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.
"Международный аэропорт Сочи выразил соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна. Принято решение о выплате денежной компенсации его семье, которая состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка", — заявили в пресс-службе аэропорта.
"Владимир Николаевич Бегиян проработал в международном аэропорту Сочи более 33 лет, с мая 1985 года. Прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта. За время работы награжден благодарностью министерства транспорта РФ, нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта», — говорится в сообщении.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко136
Попрощаться с Захарченко пришли 120 тысяч человек421
Пугачева спустя три дня отреагировала на смерть Кобзона60
Заикался и оправдывался. Пранкер о звонке Полтораку32
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»48
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение