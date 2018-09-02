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Метеоэксперт назвал районы Приморья, на которые обрушится стихия
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Метеоэксперт назвал районы Приморья, на которые обрушится стихия
Primpress
4 часа назад
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Фото:
Primpress
Уже в понедельник, 3 сентября, погода в Приморье ухудшится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».
Так, к краю подойдет обширный циклон, который начнет оказывать влияние на регион.
— сообщает метеоэксперт.
добавил Руслан Юрковский.
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