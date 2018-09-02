Метеоэксперт назвал районы Приморья, на которые обрушится стихия

Уже в понедельник, 3 сентября, погода в Приморье ухудшится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».

Так, к краю подойдет обширный циклон, который начнет оказывать влияние на регион.

— сообщает метеоэксперт.

добавил Руслан Юрковский.