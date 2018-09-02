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Пострадавшие от паводка люди возвращаются в свои дома в Приморье
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Пострадавшие от паводка люди возвращаются в свои дома в Приморье 

360tv.ru 7 часов назад
Ситуация после наводнения в Приморском крае стабилизируется. Люди возвращаются в свои дома. Подтопленными остаются 43 придомовых территории в четырех населенных пунктах региона. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Сейчас в пункте временного размещения в Уссурийске находятся 17 человек, в числе которых двое детей.
В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
«На реках Приморского края паводковая ситуация продолжает стабилизироваться. Водность рек в подтопленных районах постепенно понижается», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ближайшие два дня на реках региона ожидается спад уровня воды.
Приморский край еще не оправился от удара стихии, вызванного тайфуном Soulik, но метеорологи уже прогнозируют восточному побережью края еще два мощных удара природы.
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