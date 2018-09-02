Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

На сегодняшний день вода ушла с 11 придомовых территорий, подтопленными остаются 43 территории, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как отмечают в ведомстве, люди начинают возвращаться в свои дома.