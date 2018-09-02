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Особый противопожарный режим ввели в двух районах Якутии
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Особый противопожарный режим ввели в двух районах Якутии 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
На утро 2 сентября в Республике Саха действуют 16 природных пожаров. Особый противопожарный режим ввели на территории Нюрбинского и Сунтарского районов Якутии. О этом сообщил сайт ГУ МЧС России по РС.
«Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Населенным пунктам ничего не угрожает, сотрудники МЧС обработали кромки возгораний со стороны домов. В целях профилактики пожаров в лесных массивах в Нюрбинском и Сунтарском районах организован патруль пожарных. Спасатели взаимодействуют с 32 старостами населенных пунктов.
Эксперты ФБУ «Авиалесоохрана» назвали Якутию в числе потенциально пожароопасных регионов на Дальнем Востоке в сентябре.
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