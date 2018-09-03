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МАК начал расшифровку «черных ящиков» после аварийной посадки самолета «ЮТэйр»
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МАК начал расшифровку «черных ящиков» после аварийной посадки самолета «ЮТэйр» 

Rambler News Service + ещё 35 45 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку бортовых самописцев самолета Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», совершившего аварийную посадку в Сочи, говорится в сообщении МАК. Состояние самописцев удовлетворительное, указывает комитет.
«Обнаруженные на месте аварийной посадки бортовые самописцы доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи», — говорится в сообщении.
В настоящее время комиссия МАК завершила составление схемы места аварийной посадки. Проводятся подготовительные мероприятия по эвакуации воздушного судна и его фрагментов.
Ранее сообщалось, что 1 сентября 2018 года в 2 часа 50 минут в аэропорту «Сочи» при посадке самолета Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс из Москвы, лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, а в левом и правом крыльях самолета произошло возгорание. В результате инцидента пострадало 18 пассажиров, в том числе трое детей.
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки. Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.
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