МАК начал расшифровку «черных ящиков» после аварийной посадки самолета «ЮТэйр»

«Обнаруженные на месте аварийной посадки бортовые самописцы доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи», — говорится в сообщении.

В настоящее время комиссия МАК завершила составление схемы места аварийной посадки. Проводятся подготовительные мероприятия по эвакуации воздушного судна и его фрагментов.

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2018 года в 2 часа 50 минут в аэропорту «Сочи» при посадке самолета Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс из Москвы, лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, а в левом и правом крыльях самолета произошло возгорание. В результате инцидента пострадало 18 пассажиров, в том числе трое детей.