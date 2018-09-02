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Черные ящики пострадавшего в Сочи лайнера повезли в Москву
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Черные ящики пострадавшего в Сочи лайнера повезли в Москву 

Авторадио + ещё 3 1 час назад
Фото: News.ru
Черные ящики аварийного самолета из Сочи направили на расшифровку в Москву. По предварительным данным, бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии. Дальнейшее расследование будет вести МАК. В первую очередь, проверят работу диспетчеров, которые разрешили посадку в неблагоприятных метеоусловиях. В ночь на 1 сентября, когда все произошло, в Сочи был сильный ветер, шел дождь. Пилоты не могли совершить посадку и уходили на второй круг. Какое-то время они петляли вблизи аэропорта, но потом все же решили посадить самолет. Boeing 737 авиакомпании Utair не смог затормозить, выкатился за пределы посадочной полосы, пробил ограждение и съехал в русло пересохшей реки. На борту лайнера находились 170 человек. Они покинули горящий лайнер за 17 минут. В результате ЧП госпитализованы 8 пассажиров. Среди них трое детей. Сотрудник аэропорта, который первым оказался на месте посадки и помогал проводить эвакуацию, погиб от сердечного приступа.
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